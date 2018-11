Burgerwacht ‘bewaakt’ zeven scholen na ontvoeringspoging Jelle Houwen

28 november 2018

16u16

Bron: eigen berichtgeving 2 Een week nadat zijn 12-jarige dochter A. door een onbekende man benaderd zou zijn toen ze op weg was naar school, richt papa Andy Devriese opnieuw een burgerpatrouille op. Naar eigen zeggen doet hij dat omdat er steeds meer paniek komt. “We willen aan de 7 scholen in Ichtegem, Eernegem en Koekelare patrouilleren, telkens rond de schooltijden”, zegt Andy, die extra vrijwilligers zoekt.

Het mogelijkse incident met de dochter van Andy gebeurde vorige week woensdag. Toen het meisje richting bushalte wandelde in de Abdijstraat om naar school te gaan in Eernegem zou ze aangesproken zijn door een donker geklede struise man die geen Nederlands sprak en haar wilde meenemen. Het meisje zette het op een lopen en vertelde alles in school. Andy diende intussen klacht in, dat onderzoek loopt nog. Intussen was er deze week een gelijkaardig incident in Aartrijke met een 9-jarig meisje, maar dat blijkt nu een misverstand te zijn, door een verkeerde interpretatie van het kind.

Veel over gesproken

“Dat kan wel een misverstand zijn, het geeft toch aan dat dit écht leeft in de buurt en er veel over gesproken wordt”, zegt Andy. “Bij mijn dochter is er geen sprake van een misverstand. Omdat velen toch wat schrik hebben richt ik nu opnieuw een burgerpatrouille op. We zullen telkens uur voor en na het begin en einde van de school te voet en met de auto in de buurt patrouilleren. We doen dat voor alle 7 scholen die er zijn in Ichtegem, Eernegem en Koekelare. We zijn nu al met 4 gestart maar we hebben dus nog wel vrijwilligers nodig om dit te blijven doen. We merken ook dat veel kinderen nog altijd alleen naar school lopen en weinig aandacht hebben voor de omgeving. Hen sporen we dan aan meer in groepjes te lopen en wat rond te kijken. We grijpen niet in waar het niet nodig is en we maakten ook duidelijke afspraken met de politie. Alles gebeurt via een wettelijk kader, daarvoor ben ik uitleg gaan vragen bij de politie, en het gemeentehuis, waar ik kaarten kreeg van de schoolomgeving en de wandelpaadjes in de buurt. Zien we iets verdacht dan zullen we meteen de politie verwittigen maar we zullen het kind natuurlijk ook wel beschermen. Ik merk toch wel dat veel mensen blij zijn dat we dit doen. Het komt het veiligheidsgevoel voor iedereen toch wel ten goede. We krijgen toch veel complimenten. Maar we zoeken dus extra volk om dit te blijven doen.”

Wie Andy wil helpen kan hem bellen op 0471/297 907.

Geen recht in eigen handen

De politie van Kouter laat weten dat er duidelijk afspraken zijn gemaakt rond de burgerpatrouilles, die niet echt toegejuicht worden omdat ze de misschien overbodige paniek alleen maar vergroten. “Maar we verbieden ze ook niet”, klinkt het. “We stellen wel duidelijk: het recht mag niet in eigen handen worden genomen en de politie moet bij iets verdachts steeds gewaarschuwd worden.”