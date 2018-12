Burgers niet opgezet met politiek drama: 75 procent van HLN-lezers vindt dat onze politiek slechte beurt maakt kv

06 december 2018

20u25 0 Het Migratiepact beheert momenteel de volledige politieke agenda. Niet alleen Tom Lenaerts is daarover verontwaardigd. Ook de burgers zijn teleurgesteld in het bestuur van ons land. Uit onze poll blijkt dat driekwart van onze lezers niet opgezet zijn met het drama in de Wetstraat.

Meer dan 100.000 mensen gaven sinds gisteren al hun mening in onderstaande poll. Uit de resultaten blijkt nu dat 75 procent van hen vindt dat de politiek momenteel een erg slechte beurt maakt.

Uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL en Le Soir bij meer dan 2.500 Belgen, blijkt dat 47 procent van de Vlamingen vindt dat het dispuut over het migratiepact het vallen van de regering niet waard is. 30 procent vindt van wel. In Brussel en Wallonië zegt respectievelijk 45 en 37 procent nee. 35 procent van de ondervraagde Brusselaars en 34 procent vinden dat de regering wel mag vallen omwille van het migratiepact. De overigen hadden geen mening.

De burgers zijn boos en verontwaardigd, zegt politicoloog Carl Devos op Twitter. “Politici zouden dit dossier best meteen afsluiten en zich evenzeer over andere bezorgdheden bekommeren.”

Op straat, tijdens lezingen, in de mailbox ... overal klinkt de verontwaardiging, zelfs boosheid van burgers over dit Wetstraatcircus. Voor de geloofwaardigheid van de politiek zouden politici best meteen dit dossier afsluiten en zich evenzeer over andere bezorgdheden bekommeren. Carl Devos