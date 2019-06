Burgers kunnen voor het eerst investeren in offshorewindpark op Noordzee kv

01 juni 2019

05u21

Bron: Belga 0 Burgers kunnen via de Limburgse intercommunale Nuhma vanaf nu beleggen in groene energie, meer bepaald in de coöperatieve vennootschap Eco2050. Zo wil Nuhma het brede publiek betrekken bij haar activiteiten in hernieuwbare energie, schrijven Het Belang van Limburg en De Tijd vandaag.

Nuhma richtte vorig jaar de coöperatieve vennootschap Eco2050 op. Die zal om te beginnen investeren in Z-Kracht, een vennootschap die actief is in de Belgische windparken op de Noordzee. Die zijn goed voor 96 windturbines die jaarlijks energie opwekken voor zo'n 600.000 gezinnen. Daarnaast financiert Z-Kracht het windpark SeaMade, dat in volle ontwikkeling is en vanaf 2020 stroom zal leveren aan zo'n 485.000 gezinnen.

Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag tot het eind van het jaar vanaf 50 euro (één aandeel) investeren. Een coöperant kan maximum 50.000 euro investeren.



Bedoeling is om het brede publiek te betrekken en de gemeenten nog te versterken bij de projecten, aldus algemeen directeur Ludo Kelchtermans van Nuhma. "Mensen willen participeren, inspraak hebben, ideeën vorm geven of ondersteunen. We hebben lang gezocht naar een goede formule om dat te doen met nieuwe projecten, en die dienen zich nu aan.”