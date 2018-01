Burgerplatform wil mensenketting vormen tijdens grootschalige politieoperatie aan Maximilaanpark en Noordstastion TMA

21 januari 2018

09u28

Bron: Belga 3 De federale politie organiseert om 20 uur een grootschalige operatie in de wijk rond het Noordstation en het Maximiliaanpark in Brussel. Dat is vernomen uit betrouwbare bron. De interventie is gepland na het uitdelen van de maaltijden op het voorplein van het Noordstation.

Het burgerplatform dat zich bezighoudt met de huisvesting en de carpooling van de asielzoekers heeft op Facebook aangekondigd dat ze vanaf 19 uur een mensenketting gaat vormen die vertrekt aan de trappen van het Noordstation, dat herdoopt is tot 'Plein van de Vrees', tot aan het Maximiliaanpark, dat voor hen het 'kruispunt van de solidariteit' geworden is.

Om 20.30 uur neemt de voorzitter van de Franstalige mensenrechtenliga, Alexis De Swaef, het woord: hij zal wie asielzoekers opvangt, uitleggen wat hun "rechten tegenover de politie" zijn. "Na het elan van solidariteit met de asielzoekers is het opmerkelijk vast te stellen dat zelfs binnen de overheid er verzet komt tegen de acties van minister van Veiligheid Jan Jambon, zijn collega Theo Francken en meer globaal die van de hele regering", zegt Deswaef zondag aan Belga.

Een verantwoordelijke voor de operatie belde vrijdag de voorzitter van de liga na een vergadering op het kabinet van minister Jambon waarop de grootschalige actie van de federale politie van zondagavond werd uitgewerkt. Andere acties in de Noordwijk zijn gepland minstens een keer per week in functie van de capaciteit van de politie.