Burgerplatform voor steun aan Vluchtelingen ontvangt Prijs voor de Democratie

21 juli 2018

23u43

Bron: belga 0 In Gent ontvangt het Burgerplatform voor steun aan Vluchtelingen de Prijs voor de Democratie 2018. De onafhankelijke jury steunt zo de vereniging die sinds september 2017 honderden vluchtelingen in Brussel helpt. "De indrukwekkende solidariteit bij duizenden burgers is een belangrijk humaan antwoord op het falende asielbeleid van de federale regering", zegt de jury.

De Prijs voor de Democratie is een initiatief van Democratie 2000 en vzw Trefpunt. Een onafhankelijke jury bekroont jaarlijks een individu of organisatie voor diens engagement in de "voortdurende strijd voor democratie". Ze werd voor het eerst uitgereikt in 1992 na zwarte zondag: 24 november 1991.

"Daaruit bleek dat de politieke democratie zeer broos was en verdedigd moest worden door alle democraten tegen extreemrechtse, populistische en antipolitieke stromingen." De laureaat ontvangt een bronzen beeld ontworpen door beeldhouwer/zanger Walter De Buck.

Tien jaar geleden werd na de dood van moraalfilosoof Jaap Kruithof ook de Jaap Kruithofprijs ingesteld, die telkens een radicale denker of sociale beweging bekroont. Die prijs gaat dit jaar naar Jan De Maeseneer, professor huisartsgeneeskunde aan de UGent, voor een loopbaan in het teken van sociale geneeskunde.