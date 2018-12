Burgerplatform roept op om dit weekend vluchtelingen op te vangen “uit vrees voor geweld” LH

14 december 2018

16u05

Bron: Le Soir, La Dernière Heure 0 Het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen heeft in een Facebookpost zijn vrees uitgedrukt voor “geweld” tijdens de voor zondag geplande ‘Mars tegen Marrakech’ en roept mensen daarom op om vluchtelingen op te vangen.

De Mars tegen Marrakesh gaat zondag toch door in Brussel, ondanks het verbod van burgemeester Philippe Close. Dat liet Filip Brusselmans, preses van KVHV Antwerpen en organisator van de mars, gisteren weten. Vlaams Belang Jongeren, KVHV, NSV en Voorpost zouden meelopen met een optocht die om 12 uur start aan het Brussels Centraal Station.

Maar toch is er vrees dat er groepjes zich richting Brussel-Noord zouden begeven, met name bij het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen. “De bedreigingen die we hebben ontvangen en de reacties op de pagina van het evenement doen ons beseffen dat het Maximiliaanpark het doelwit zou zijn van bepaalde haatdragende groepjes extreemrechts”, zegt het Burgerplatform op zijn Facebookpagina. “Daarom hebben besloten we een reeks preventieve maatregelen te nemen.” De organisatie roept op om “niemand achter te laten in het park of het Noordstation. Daarnaast roept de organisatie haar volgers ook op om vluchtelingen op te vangen.