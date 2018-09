Burgerplatform Maximiliaanpark heroverweegt rol: "Regering laat situatie verergeren" IB

18 september 2018

00u18

Bron: Belga 0 Het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen heroverweegt zijn rol in het Maximiliaanpark in Brussel, waar het hulp biedt aan vluchtelingen. Aanleiding is het incident van eerder op de dag, waarbij een 43-jarige Belg van Egyptische origine - wellicht een dakloze - een politieagent neerstak en werd neergeschoten.

In een Facebook-post laakt Mehdi Kassou, verantwoordelijke van het Burgerplatform, dat de regering de situatie er "al ruim een jaar opzettelijk laat verergeren".

Kassou legt op Facebook uit dat het platform "gechoqueerd" is door het incident van maandagochtend en afstand wil nemen om zich te beraden hoe het verder moet. "Al een jaar doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om te vermijden dat het park een 'klein Calais' wordt, en wat we krijgen is dat de regering beslist om het ontstaan ervan te versnellen", zegt Kassou.

Hij verwijst naar het nieuws dat afgelopen weekend bekendraakte: transmigranten die elders in het land opgepakt worden, en niet kunnen uitgezet worden, worden aan het park afgezet, waar de Dienst Vreemdelingenzaken gevestigd is. Ook al is duidelijk dat in het park mensensmokkelaars actief zijn.

Drama

"Een politieagent moest zijn vuurwapen gebruiken omdat hij opdracht kreeg om het park 'te ontruimen' en die opdracht resulteerde in een drama. Een politieagent zou niet nagenoeg iedere dag het park moeten ontruimen. Het park zou niet moeten bestaan. De regering laat de situatie al ruim een jaar opzettelijk verergeren. De regering besliste om de politie te instrumentaliseren. De politiek moet zijn verantwoordelijkheid nemen", aldus Kassou.

'Klein Calais'

Kassou vraagt dat de regering een beslissing neemt. Ofwel helpt ze om het park te laten verdwijnen, en geeft het het platform daartoe de middelen, ofwel laat ze een 'klein Calais' ontstaan in Brussel, en zal het platform helpen om het te bouwen. "We passen ons aan aan de keuze van de regering, maar we laten ons het leven niet nog langer zuur maken door haar passieve houding."

Het burgerplatform riep opvanggezinnen op om zich maandagavond onder elkaar te organiseren, omdat het team van het Burgerplatform niet naar het park ging. "Het opvangcentrum in Haren blijft open. Er is collectieve opvang die autonoom functioneert met groepen vrijwilligers. Opvanggezinnen organiseren zich al onder elkaar", zegt het platform.