Burgerplatform geeft 700 migranten onderdak “uit vrees voor geweld” LH

16 december 2018

18u09

Bron: Bruzz 0 In de nacht van zaterdag op zondag heeft het Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen onderdak geboden aan 700 migranten uit het Maximiliaanpark. 300 mensen kregen een plaats in een opvangcentrum, 400 andere bij burgers thuis.

Eerder deze week had het Burgerplatform voor de Steun aan Vluchtelingen opgeroepen om migranten dit weekend onderdak te bieden. Het platform lanceerde die oproep naar aanleiding van de ‘Mars tegen Marrakesh’ uit vrees voor extreemrechts geweld. “Er was een verborgen agenda van de extreemrechtse betogers om naar het Maximiliaanpark te gaan en het op de migranten te munten”, klonk het voor de betoging.

Door de oproep was er niemand meer in het Maximiliaanpark en het Noordstation toen de betogingen deze voormiddag startten. Ongeveer driehonderd mensen kregen afgelopen nacht onderdak in het opvangcentrum Porte D’Ulysse. Vierhonderd andere migranten vonden een tijdelijk onderkomen bij burgers.

Het Burgerplatform liep ook mee met de tegenbetoging die ook steun kreeg van onder andere studentenvereniging Comac, de Franstalige Mensenrechtenliga en ACV Jongeren - Brussel. Volgens de politie van Brussel bracht die tegendemonstratie 1.000 personen op de been.