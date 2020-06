Burgerinitiatief dient klacht in tegen onbekenden voor slachtoffers van het beheer van de coronacrisis AW

29 juni 2020

18u38

Bron: Belga 0 Morgen om 13 uur zal een collectieve klacht tegen onbekenden worden ingediend bij een onderzoeksrechter van het Brusselse parket, over het beheer van de Covid-19 pandemie. Dat heeft het burgerinitiatief covidplainte.be vandaag aangekondigd.

Tien mensen zullen zich burgerlijke partij stellen. Onder hen een verpleger die zonder bescherming moest werken en zijn familie besmette, of een persoon die een dierbare in een woonzorgcentrum verloor. Het burgerinitiatief zegt meer telefoontjes en e-mails te hebben ontvangen. Anderen die het gevoel hebben slachtoffer te zijn, worden opgeroepen om zich te melden nadat de website covidplainte.be binnenkort opent.



"We wilden een tool maken voor de betrokken mensen zodat ze zichzelf kunnen verdedigen", aldus Véronique Dockx, lid van het collectief. "De idee is om een recht te openen zodat alle mensen, ongeacht hun financiële situatie, gehoord kunnen worden. Er is sprake van een parlementaire commissie, maar dat komt voor ons neer op het vragen van politieke verantwoordelijken om hun eigen tekortkomingen te onderzoeken. We willen dat er een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd."

Dossier van 100-tal pagina’s

Het dossier dat zal worden ingediend, telt een honderdtal pagina's en brengt verschillende getuigenissen samen, in het bijzonder van mensen met een handicap of patiënten die zich in het ziekenhuis aanboden zonder zorgen te krijgen. Het dossier wijst op tekorten op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld de uitgevoerde triage in woonzorgcentra of de verzadiging van opvangcentra voor daklozen en mensen zonder papieren. De burgers vragen onder meer aan justitie om de verantwoordelijkheid van de autoriteiten te evalueren voor het gebrek aan mondmaskers, beschermende uitrusting en tests. Zo is het collectief verbaasd dat warenhuizen van de ene op de andere dag grote hoeveelheden mondmaskers konden verkopen.



De klacht tegen onbekenden wil verschillende commandostructuren in de verschillende machtsniveaus bereiken. De klacht heeft met name betrekking op een gebrek aan vooruitziendheid, nalatigheid en schuldig verzuim, het in gevaar brengen van anderen en het niet-helpen van personen in gevaar.

Het Belgische collectief telt momenteel circa dertig leden en staat in contact met het Franse initiatief plaintecovid.fr. Er wordt gehoopt op een bredere groepering tussen Europese landen.