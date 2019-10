Burgercollectief blokkeert distributiecentrum Proximus in Courcelles IB

19 oktober 2019

00u51

Bron: Belga 0 Een burgercollectief voert deze nacht actie aan het logistieke centrum van Proximus in Courcelles bij Charleroi. Een kleine honderd "boze burgers" zijn sinds gisterenavond negen uur aanwezig en blokkeren er de toegang. De organisatoren hopen dat de actie nog tot zaterdagochtend duurt.

Het gaat om dezelfde groep die in november 2018 olieopslagplaatsen blokkeerde en achter de gelijkaardige blokkade aan het gebouw van BNP Paribas in Brussel zat. Met hun acties willen ze de maatregelen van de regering op sociaal, fiscaal en klimatologische vlak bestrijden, klinkt het in een persbericht.

Het collectief koos opnieuw voor een bedrijf waarin de staat een meerderheidsaandeelhouder is, "omdat er totaal geen politieke reactie is gekomen na de eerste actie tegen bpost".

De beweging, waarin ‘gele hesjes’ zitten, wil dat de federale regering haar eisen hoort. Ze eist een verlaging van de accijnzen op brandstof en een verlaging van de BTW tot 6 procent op elektriciteit en alle essentiële producten.