Burgerbeweging eist “klimaatstresstest voor bedrijven in Antwerpse haven” AW

12 april 2019

06u16

Bron: Belga 2 De Antwerpse burger­beweging stRaten-generaal roept de Vlaamse overheid op een klimaat­stresstest uit te voeren op de Antwerpse haven en CO2-intensieve sectoren in Vlaanderen. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Manu Claeys, voorzitter van stRaten-generaal, beklemtoont dat het pleidooi voor een klimaatstresstest niet betekent dat de burgerbeweging haar actieterrein verruimt tot klimaat en de toekomst van de Antwerpse haven. “Het is in de eerste plaats de bedoeling om discussie los te weken", zegt Claeys. “We doen dit uit een bekommernis voor de mogelijke economische risico's die in de Vlaamse petrochemische industrie schuilen", voegt Thomas Goorden, coördinator luchtkwaliteit bij de Antwerpse burgerbeweging, eraan toe.



Hij verwijst daarbij onder meer naar recente uitspraken van onder anderen de topman van het Antwerpse Havenbedrijf, Jacques Vandermeiren. Die had het over de onzekerheid over de manier waarop en tegen welke prijs de CO2-uitstoot van de bedrijven in de Antwerpse haven de komende decennia beperkt of geneutraliseerd kan worden.

We doen dit uit een bekommernis voor de mogelijke economische risico's die in de Vlaamse petrochemische industrie schuilen. Thomas Goorden, coördinator luchtkwaliteit bij de Antwerpse burgerbeweging

De Antwerpse burgerbeweging ziet een klimaatstresstest als een manier om het klimaatdebat rond de Antwerpse haven te objectiveren.

Burgerbeweging

In 1999 werd stRaten-generaal opgericht. Het gaat om een burgerbeweging die bestaat uit vrijwilligers. Hun focus ligt voornamelijk op de leefkwaliteit binnen, maar ook buiten Antwerpen.