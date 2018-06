Burger King opent 45 nieuwe restaurants in België: deze steden komen als eerste aan de beurt kg

27 juni 2018

16u07

Bron: Belga 0 Goed nieuws voor de liefhebbers van Burger King: tegen 2022 wil de hamburgerketen nog 45 nieuwe restaurants openen in België. De eerste Burger King-restaurants in België lokten dit jaar ruim 4 miljoen bezoekers.

Onder meer Hasselt en Gent mogen weldra hun eigen Burger King-filiaal verwachten, volgens moederbedrijf Burger Brands Belgium. In de komende jaren moet ook 80 procent van de filialen een drive-through krijgen. De keten werkt daarnaast aan de thuislevering van bestellingen via een koerierdienst zoals Deliveroo, hoewel dat nog niet voor dit jaar is.

Quick én Burger King

Het voorbije jaar opende Burger King in België veertien restaurants. Aanvankelijk werden enkele Quick-vestigingen omgevormd tot een Burger King, maar de meeste filialen zijn nieuw. "De cijfers van beide merken zijn goed, dus er is zeker plaats voor Burger King én Quick", zegt CEO Kevin Derycke.

Tot slot verwacht Burger King jaarlijks 800 nieuwe jobs te creëren, bovenop de 850 huidige werknemers in België. In een restaurant alleen al werken tussen de 25 en 80 medewerkers, klinkt het.