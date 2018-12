Burgemeestersvoordracht Bonte zonder handtekening Open Vld-schepenen KVE

07 december 2018

Bron: Belga 0 In Vilvoorde heeft sp.a'er Hans Bonte bij de bevoegde Vlaamse instanties zijn voordracht tot burgemeester ingediend zonder de handtekeningen van Jo De Ro, Didier Cortois en Katrien Vaes, die in de nieuwe coalitie van sp.a, Groen, Open Vld en CD&V, voor Open Vld een schepenfunctie zullen bekleden.

Het ontbreken van de drie handtekeningen van de Open Vld-schepenen stelt geen problemen omdat de nieuwe coalitie over 26 van de 35 gemeenteraadszetels beschikt. Het was al enkele weken bekend dat het drietal de burgemeestersvoordracht niet kon of wou tekenen. Zelf hebben de Open Vld-ers nooit willen uitleggen waarom. Volgens de geruchten kon dit niet, omdat ze eerder met N-VA een voorakkoord tekenden.

Hans Bonte, die eind november hierover nog uitleg eiste van Open Vld, leek er vanavond niet zwaar aan te tillen. "Het zal hier niet van afhangen of we goed als ploeg zullen kunnen samenwerken", aldus Bonte.

Franstalige klacht

Ntonga Monsempo, gemeenteraadslid in Vilvoorde voor UF en bij de jongste verkiezingen lijsttrekker voor deze Franstalige eenheidslijst, heeft bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen klacht neergelegd tegen de gang van zaken bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) is er echter van overtuigd dat de Raad de klacht zal verwerpen.

“Monsempo wijst er in zijn klacht onder meer op dat een aantal personen de oproepingsbrief voor de verkiezingen te laat of helemaal niet gekregen heeft. Ook ik heb dat tijdens de campagne gehoord van een aantal mensen. Ik sluit niet uit dat bpost hier in de fout gegaan is. We hebben om die reden tijdens het bewuste verkiezingsweekend echter een aantal uren voorzien dat men op het gemeentehuis een duplicaat kon komen afhalen. Men heeft overigens de kiesbrief niet nodig om een geldige stem uit te brengen. Monsempo vindt het ook onbegrijpelijk dat er zo weinig mensen aan de verkiezingen in Vilvoorde hebben deelgenomen. De feiten spreken hem echter tegen, want de opkomst was deze keer circa 90 procent tegenover slechts 87 procent in 2012", aldus Bonte.