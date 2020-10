Exclusief voor abonnees

Burgemeesters tevreden met nieuwe regels: “Zelfs politie begreep die bubbels niet”

Sven Spoormakers en SVD

08 oktober 2020

05u00

0

Nieuwe regels op café zijn één, zorgen dat de cafébazen en hun klanten ze respecteren is een andere kwestie. Dus viel het woord prominent: handhaving. Dat is een zaak van de lokale politie, en dus van de burgemeesters. "Die bubbel begreep niemand - niet de cafébazen, niet de mensen en ook de politie niet. Nu is het tenminste duidelijk."