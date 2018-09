Burgemeesters luiden alarmbel over migranten op snelwegparkings: “Factuur van privébewaking sturen we naar Jambon” ISOLDE VAN DEN EYNDE

01 september 2018

00u00 6 Burgemeesters met een snelwegparking op hun grondgebied, slaan alarm over de incidenten met transmigranten. Ze roepen ministers Jan Jambon en Ben Weyts op tot meer actie. "We gaan niet wachten tot er geschoten wordt", zeggen de burgemeesters. "Och, dit is verkiezingskoorts", klinkt het bij N-VA.

"Bij het minste incident, laat ik de snelwegparking zelf bewaken. De factuur stuur ik naar Jambon. Of ik sluit de boel." Burgemeester Peter Velle (CD&V) van het West-Vlaamse Oudenburg zucht. Hij heeft problemen met transmigranten in zijn gemeente. Dit jaar staat de teller al op 100 incidenten. Op zijn grondgebied ligt de parking in Westkerke, waar transmigranten in trucks klauteren. Momenteel zijn er werken om de parking uit te breiden. Bedoeling is dat truckers alleen hier nog langdurig kunnen parkeren en overnachten. In Jabbeke zal dat na de werken in Westkerke niet meer kunnen.

Maar de burgemeester van Jabbeke kon zo lang niet wachten. Het schietincident tussen transmigranten eerder deze week was de druppel en zijn parking gaat vanaf vandaag 's nachts op slot. Ook in Westkerke kwam het al tot een vechtpartij, zegt Velle. Dat de parking in Jabbeke sluit, begrijpt hij. Maar de gevolgen voor zijn gemeente zijn niet min. "De parking wordt uitgebreid, maar beveiligd? Er staat een hek, maar dat hield geen migrant tegen. En camera's? Die zijn niet aangesloten."

Grimmige sfeer

Zelfde verhaal in Vlaams-Brabant. In Dilbeek vraagt Willy Segers (N-VA) meer middelen voor de parking in Groot-Bijgaarden. De extra bewaking die hij al kreeg, volstaat niet meer. "De sfeer is grimmiger geworden." Ook hij overweegt een sluiting. Landen sluit zich aan bij de kritiek.

Binnenlandminister Jan Jambon reageert verbaasd. "Er zit blijkbaar ruis op de lijn. We gaan de betrokken burgemeesters maandag en dinsdag uitnodigen en uitleggen wat we al doen, waar we mee bezig zijn en luisteren naar de problemen." Jambon vindt parkings zomaar sluiten overigens geen goed idee. "De chauffeurs moeten nog een slaapplaats vinden. Zo verleg je gewoon het probleem."

Is het dan niet alle hens aan dek? De voorbije maand liepen fors meer transmigranten in West-Vlaanderen tegen de lamp: 869 tegenover 758 in juli en 507 in juni. Al is dat nog niet zo veel als de piek van februari 2016, toen 1.062 transmigranten werden gevat. Hoe dan ook: bij N-VA beschouwen ze het spierballengerol van de burgervaders vooral als opstootje van kieskoorts. "We staan zes weken voor de verkiezingen. Die forse taal nu is geen toeval."

Harde uithaal

Zeker de harde uithaal van Hendrik Bogaert (CD&V) wordt op die manier gepercipieerd. De CD&V-kopman uit Jabbeke richtte zijn pijlen donderdagavond zeer gericht op het bevoegde N-VA-trio. "We gaan niet wachten op het hek van meneer Weyts, de politiebegeleiding van meneer Jambon en de verdubbeling van de capaciteit van de gesloten centra van meneer Francken. We hebben besloten het heft in eigen handen te nemen",argumenteerde hij de sluiting van de snelwegparking.

CD&V vindt de redenering van haar coalitiepartner nogal cynisch. "N-VA is net de partij die van migratie een groot issue maakt", zegt de partijwoordvoerder. "De klachten van burgemeesters over transmigranten afdoen als kieskoorts, is dan ook erg vreemd."