Burgemeesters kunnen cannabiswinkels niet tegenhouden: "Als handelaar zich aan regels houdt, is het volstrekt legaal" Nina Dillen

26 maart 2019

19u09 0 In Torhout opent binnenkort de tiende “cannabisshop” van Vlaanderen, waar je legale afgeleiden van cannabis koopt zoals olie, bloemen en hennepzaad. Lokale burgemeesters zijn niet altijd blij met de komst van zo'n winkel, maar ze kunnen weinig doen.

Na onder meer Aalst, Antwerpen, Kortrijk en Roeselare, past ook Torhout met “Hemp” binnenkort in het rijtje van steden en gemeenten met een cannabiswinkel. De teller staat voor Vlaanderen voorlopig op tien, in de toekomst verder aangevuld met Wetteren en Ieper. Wie er hoopt hallucinogene middelen aan te treffen, is eraan voor de moeite. Anders dan in de Nederlandse coffeeshops vind je in Belgische cannabiswinkels enkel ‘cannabidiolproducten’ (CBD), die geen of slechts een fractie (minder dan 0,2%) het werkzame bestanddeel THC uit cannabis bevatten. Zo vind je in ‘The Green Flower’ in Aalst massageolie op basis van cannabis, verkoopt het Kortrijkse “De Boeren” hennepbloem om pannenkoeken mee te maken, en kan je bij de Farmerie “pollenhasj’ kopen om op te roken. De producten hebben naar verluidt een ontspannende en pijnstillende werking, maar zijn volkomen legaal.

