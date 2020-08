Exclusief voor abonnees

Burgemeesters CD&V zijn nog steeds tegen Vivaldi: “Dat is niet het signaal dat de kiezer gegeven heeft”

N-VA moet mee in coalitie om Vlaamse meerderheid te garanderen

Regioredactie

31 augustus 2020

18u09

Bron: Eigen berichtgeving

Vivaldi? ‘Neen dank u’, zeggen CD&V-burgemeesters nu al, nog voor het partijbestuur zich uitspreekt over de zaak. Net als eind januari blijkt ook nu weer uit een rondvraag dat de meeste christendemocratische burgemeesters N-VA mee in de coalitie willen. “Anders is er geen Vlaamse meerderheid”, zo klinkt het resoluut.