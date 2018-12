Burgemeester ziet 'waterkans' op alternatieve meerderheid in Ninove jv

06 december 2018

17u22

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) ziet een waterkans op een alternatieve meerderheid in Ninove, waar het extreemrechtse Forza Ninove de verkiezingen heeft gewonnen.

Na zes weken heeft de Oost-Vlaamse stad nog steeds geen bestuursmeerderheid, ondanks pogingen van Vlaams Belang-parlementslid Guy D'haeseleer om het cordon sanitair te breken. "Als tweede grootste partij die erop vooruit is gegaan, hebben wij het recht om af te toetsen wat de mogelijkheden zijn", zegt De Jonge.

De Ninoofse burgemeester had eerder al een ultimatum gesteld aan D'haeseleer en aangekondigd zelf gesprekken te zullen beginnen indien Forza Ninove geen meerderheid kon voorstellen. Dat is niet gebeurd en De Jonge vraagt nu aan de twee andere partijen in de Ninoofse gemeenteraad, N-VA en SAMEN, om gesprekken op te starten voor een alternatieve meerderheid.

De uitnodigingen voor die gesprekken zijn verstuurd maar De Jonge wil de gesprekken in alle discretie voeren. Een moeilijke opgave, omdat N-VA voor oppositie koos en SAMEN niet geïnteresseerd leek in bestuursdeelname.



Gedoogsteun

D'haeseleer zoekt ook nog steeds naar steun in de Ninoofse gemeenteraad, waar hij twee leden nodig heeft om een college met meerderheid te installeren. De twee onderhandelingen doorkruisen elkaar in Ninove.

D'haeseleer wil geen college dat beslissingen neemt met gedoogsteun en zou aansturen op een geheime stemming, 14 dagen na de installatievergadering.

Maar De Jonge onderneemt dus stappen om een alternatieve coalitie op de been te brengen. Enkel indien alle partijen de handen in mekaar slaan, is een bestuursmeerderheid zonder Forza Ninove mogelijk.