Burgemeester vraagt extra hulp voor problemen met transmigranten op parking Groot-Bijgaarden: “Sfeer wordt opnieuw grimmiger” KVDS SDVO

31 augustus 2018

09u56

Bron: vrt nws, Belga 7 De burgemeester van Dilbeek in Vlaams-Brabant heeft extra maatregelen gevraagd om de veiligheid te garanderen op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden. Enkele maanden geleden kwam er meer bewaking na problemen met transmigranten, maar dat is niet genoeg volgens Willy Segers. “Het ging een tijd beter, maar de sfeer wordt opnieuw grimmiger”, vertelde hij in De Ochtend op Radio 1.

De oproep van Segers (N-VA) kwam er nadat de burgemeester van Jabbeke in West-Vlaanderen besliste om de snelwegparking richting kust in zijn gemeente vanaf morgen voor minstens drie maanden te sluiten ’s nachts. Dinsdagnacht gebeurde er in de buurt een schietpartij tussen twee groepen transmigranten, waarbij een Soedanees een kogel in het been kreeg.

Incident

“Het incident was de druppel”, verklaarde Daniel Vanhessche (CD&V) aan onze krant. “Zeker omdat ’s avonds alweer evenveel transmigranten in het centrum rondliepen. Bij de inwoners heerste er al een onveiligheidsgevoel en nu er wapens in het spel zijn, is dat er niet beter op geworden.”





Het is een problematiek die Segers kent. Hij vroeg enkele maanden geleden al om de snelwegparking in deelgemeente Groot-Bijgaarden te sluiten om de veiligheid van het personeel en de bezoekers te garanderen, maar zo ver kwam het toen niet omdat er extra bewaking voorzien werd.

Dat hielp, maar slechts tijdelijk volgens de burgemeester. “Begin juli heb ik samen met buurgemeente Asse gemeld dat we nog meer steun van de federale wegpolitie verwachten”, zei hij op Radio 1. “Er moet iets gebeuren, want vroeg of laat loopt het uit de hand, in slechte zin.”

Sluiting

Een tijdelijke sluiting zoals in Jabbeke vindt hij het overwegen waard, maar beschouwt hij niet als een definitieve oplossing. Uit protest de transmigranten niet meer actief oppakken zoals in Kruibeke, ziet hij absoluut niet zitten. “De snelwegparking in Groot-Bijgaarden is de dichtstbijzijnde in de buurt van het Maximiliaanpark in Brussel. Als we hier zouden zeggen ‘doe maar op’, dan zou dat echt bijzonder slecht zijn. Dat gaan we echt niet doen.”

Het sluiten van snelwegparkings in het kader van de transmigrantenproblematiek is geen oplossing. Dat meldt transportvakbond BTB-ABVV vandaag. In naam van de veiligheid wordt volgens BTB onveiligheid gecreëerd. "Vrachtwagenchauffeurs hebben veilige parkings nodig, waar ze hun verplichte rust kunnen nemen", klinkt het. "We hebben geen nood aan paniekvoetbal."

"Door de sluiting van de snelwegparkings ontstaan er nu bottlenecks op de resterende parkings en parkeren meer en meer vrachtwagens op de in- en uitritten", zegt BTB-voorzitter Frank Moreels. "Dat is uiteraard helemaal niet veilig. En steeds vaker moeten vrachtwagenchauffeurs hun rust nemen op de pechstrook omdat ze hun rijtijden anders overschrijden."

Meer middelen

De vakbond roept minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en meer middelen in te zetten. "Het huidige beleid is een pleister op een houten been, het sluiten van parkings lost het probleem niet op. Er is nood aan meer bewaakte vrachtwagenparkings, zoals in Wetteren. Ook de veiligheidscamera's kunnen beter ingezet worden. En vooral zijn er ook meer patrouilles nodig, want als er nu 's nachts één ongeval is op de snelweg, zijn er geen patrouilles meer om in te staan voor de veiligheid op de parkings."

Uit een bevraging van bijna 1.200 truckers door BTB bleek eerder dit jaar al dat negen op de tien vrachtwagenchauffeurs de snelwegparkings niet veilig genoeg vinden.