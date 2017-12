Burgemeester Vorst ontkent dat shoppende agenten niet tussenkwamen bij overval HA

Bron: Belga 10 photo_news Het klopt niet dat een ploeg van de politiezone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) in maart niet zou tussengekomen zijn bij een overval op een kledingwinkel in Anderlecht omdat ze zelf in het Westland Shopping Center inkopen aan het doen waren. De kranten Het Nieuwsblad en La Capitale hadden dat gemeld op gezag van DéFi-gemeenteraadslid Alain Kestemont, maar het verhaal wordt met klem tegengesproken door burgemeester Marc-Jean Ghyssels van Vorst, ook voorzitter van het politiecollege.

Volgens beide kranten waren de twee agenten van de hondenbrigade er op 4 maart jongstleden door een overste op uitgestuurd om inkopen te doen voor een politiequiz die binnen de zone zou georganiseerd worden. De twee agenten zouden die inkopen aan het doen geweest zijn in het Westland Shopping Center toen er een overval plaatsvond op een kledingwinkel aan de Frans Van Kalkenlaan in Anderlecht en dat zou hen verhinderd hebben om tussen te komen bij die overval.

De politiezone Brussel Zuid onthoudt zich van elke commentaar over de feiten maar burgemeester van Vorst en voorzitter van het politiecollege Marc-Jean Ghyssels spreekt het verhaal met klem tegen.

"Ten eerste gaat het om een ploeg van de hondenbrigade, die voor dergelijke feiten nooit de eersten zijn die tussenkomen", zegt de burgemeester. "Bovendien klopt het gewoon niet dat die agenten op het moment van de overval in het winkelcentrum waren. Toen de oproep voor de overval binnenliep, waren zij aanwezig in het hoofdcommissariaat in Anderlecht. Ze zijn zich beginnen klaarmaken maar nog voor ze konden vertrekken, werd de noodoproep al ingetrokken omdat de situatie onder controle was."