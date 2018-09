Burgemeester Vilvoorde "in alle staten": jongeren die tiener bewusteloos sloegen alweer vrij kv

06 september 2018

18u57

Twee jongeren die waren opgepakt na de agressie tegenover een veertienjarige jongen in Vilvoorde, zijn vrijgelaten omdat er onvoldoende plaats was in een gesloten instelling. Dat heeft burgemeester Hans Bonte vernomen van zijn korpschef. De burgemeester is naar eigen zeggen "in alle staten". "Dit ondergraaft de motivatie van iedereen die probeert mee een integraal beleid te voeren", aldus Bonte.

Naar aanleiding van de agressie jegens de jongen waren drie personen opgepakt: twee minderjarigen en een meerderjarige. Die laatste werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar de minderjarige verdachten konden niet worden geplaatst en zijn dus op vrije voeten, weet Bonte.

De burgemeester wijst erop dat na de feiten, de afspraken over de aanpak van dergelijke criminaliteit goed werden nageleefd en dat er snel werk werd geleverd door alle betrokkenen in de keten. Dat een jeugdrechter zijn vonnis nu niet kan uitvoeren wegens een structureel tekort, vindt hij hemeltergend.

"Ik zie en weet hoe demotiverend dit kan werken voor de partners die een integraal beleid willen voeren. Dit ondergraaft de motivatie van iedereen in die keten", luidt het. "We proberen dit al enkele jaren onder de aandacht te brengen van de Vlaamse overheid. Ik lanceer daarom nog eens een oproep naar de Vlaamse regering om daarin te investeren. Want als ze dat niet doet, ondergraaft ze de kordate aanpak".