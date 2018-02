Burgemeester van Vorst noemt actieplan tegen radicalisering en terrorisme een "goede grap" IVI

05 februari 2018

10u03

Bron: Belga 7 Een "goede grap". Zo bestempelt de burgemeester van Vorst, Marc-Jean Ghyssels (PS), het Kanaalplan dat na de aanslagen in Parijs het levenslicht zag. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) "kondigt veel aan, maar wanneer ik hem schrijf, krijg ik nooit antwoord", verklaart Ghyssels op Bel-RTL, naar aanleiding van het proces over de schietpartij in de Driesstraat in zijn gemeente.

Meer dan 40 miljoen euro werd in februari 2016 vrijgemaakt voor politie en justitie in het kader van een actieplan tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme, beter bekend als het Kanaalplan. Dat slaat op zeven Brusselse gemeenten en Vilvoorde. Vorst maakt er geen deel van uit.

"Indien het onderwerp niet zo ernstig was, zou ik het een goede grap van de minister van Binnenlandse Zaken noemen. Hij kondigt veel aan, maar wanneer ik hem schrijf, krijg ik nooit antwoord. We zijn nog steeds niet geïntegreerd", aldus de burgemeester van Vorst. Nochtans is de deur van Jambon niet gesloten, gaat Ghyssels voort. "We hebben een goed contact (...) Maar wat de gevolgen betreft..."

Gebrek aan politie

De PS'er maakte van de gelegenheid gebruik om het gebrek aan politiemensen in de hoofdstad aan de kaak te stellen. Binnen de lokale zones zouden er tussen 500 en 800 agenten tekort zijn. "Niemand kan dat nog ontkennen. Er is een onderinvesteringen in de politie in Brussel en het is tijd dat men dat eens echt erkent", benadrukt Ghyssels.

De schietpartij in de Driesstraat volgde op een huiszoeking die de politie in het pand wilde uitvoeren. Daar bevonden zich drie terroristen: Salah Abdeslam, Sofien Ayari en Mohamed Belkaïd. Die laatste kwam tijdens het vuurgevecht met de politie om. Volgens de burgemeester liet niets vermoeden dat er terroristen in een appartement in zijn gemeente verbleven.