Burgemeester van Verviers uit de PS gesloten na vete binnen de partij kg

30 juli 2020

13u18

Bron: Belga 0 Na een politieke saga van een maand is de burgemeester van Verviers, Muriel Targnion, uit de PS gezet. Dat heeft de partij officieel bekend gemaakt.

Het Luikse Verviers is het toneel van een opvallende ruzie binnen de PS. In Verviers vormt de PS een meerderheid met de MR en de lokale lijst Nouveau Verviers. PS-burgemeester Muriel Targnion ligt al langer op ramkoers met OCMW-voorzitter Hasan Aydin, nochtans een partijgenoot. De ruzie escaleerde en mondde eerst uit in een motie van wantrouwen. Die motie stond op de agenda van de gemeenteraad van dinsdag, maar die bijeenkomst werd afgelast.

Burgemeester Targnion werd gezien als de aanstoker van de motie en dat was niet naar de zin van de top van de partij. Die besliste drie weken geleden de interne procedures op te starten om Targnion te sanctioneren. Gisteren verscheen de burgemeester voor de deontologische commissie van de Franstalige socialisten. De commissie besliste vandaag om haar uit de partij te zetten.

Tekortkomingen

“De deontologische commissie is een onafhankelijk orgaan binnen de partij. Ze waakt over het respect voor de interne regels van de PS en kan sancties opleggen in geval van inbreuken”, klinkt het aan de Keizerlaan. De Commissie heeft Targnion woensdag meer dan een uur gehoord en heeft op basis van dat gesprek “vastgesteld dat de tekortkomingen die Muriel Targnion herhaaldelijk zijn verweten, zijn aangetoond”, aldus de PS. Volgens de Franstalige socialisten is Targnion al op de hoogte gebracht van de beslissing.

Controverse

In oktober 2019 moest Muriel Targnion ook al opstappen als voorzitter van de Luikse intercommunale Enodia, het vroegere Publifin. Enkele maanden voordien haalde ze de voorpagina's door zelf mee te manifesteren tegen een lezing van N-VA-kopstuk Theo Francken in Verviers. Daarmee bracht ze haar eigen politie in de problemen.

Lees ook: Onze opinie. Het incident met Theo Francken in Verviers toont andermaal aan dat links Wallonië en rechts Vlaanderen elkaar steeds minder begrijpen (+)