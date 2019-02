Burgemeester van Verviers dient klacht in na bedreigingen rond geannuleerde lezing Theo Francken ADN

28 februari 2019

Bron: Belga 0 De burgemeester van Verviers, Muriel Targnion (PS), heeft klacht ingediend tegen onbekenden door dreigementen die ze heeft ontvangen na de geannuleerde lezing van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Ze heeft intussen een waarnemend burgemeester aangeduid om een tijdje afstand te kunnen nemen.

Targnion kwam onlangs in opspraak toen een lezing van Theo Francken in haar gemeente moest worden afgezegd. Een manifestatie tegen de komst van de N-VA'er liep uit de hand. De auto van de politicus liep daarbij schade op. De burgemeester kwam zelf niet onbesproken uit het incident, omdat ze zich aan de zijde van de betogers had geschaard.

Bagger

Targnion kreeg sindsdien heel wat bagger over zich heen via de sociale media. Nadat ze ook een brief met dreigementen had ontvangen, diende Targnion dinsdag klacht in tegen onbekenden. Dat schrijft L'Avenir Verviers en bevestigt de afdelingsprocureur van Verviers, Gilles de Villers Grand Champs vandaag. "De dreigementen worden ernstig genomen en er loopt een onderzoek.”



Nog klachten

Volgens de procureur zijn er intussen twee klachten bij hem aangekomen: een van de organisatrice van de lezing en een tweede van de Vervierse burgemeester. De organisatrice diende overigens specifiek klacht in tegen de burgemeester, “omdat zij is tekortgeschoten in haar verplichting om de veiligheid van Theo Francken te verzekeren”.

Eventuele klachten van Francken, van het hotel waar de lezing plaats zou vinden of van PP-politicus Bruno Berrendorf, die verklaarde te zijn aangevallen, zijn nog niet op zijn bureau beland.

