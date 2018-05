Burgemeester van Molenbeek wil klacht neerleggen tegen journaliste van Fox News TTR

17 mei 2018

08u38

Bron: Belga 15 De burgemeester van Molenbeek, Françoise Schepmans, zal morgen op de gemeenteraad vragen om klacht in te dienen tegen de Engelse journaliste en columniste Katie Hopkins van de televisiezender Fox News. Volgens Schepmans heeft Hopkins zich schuldig gemaakt aan laster tegenover haar gemeente. Dat schrijven La Dernière Heure en de kranten van SudPresse vandaag.

Volgens Schepmans bestempelt Hopkins Molenbeek steevast als "jihad-hoofdstad van Europa". In een reportage verwijt Hopkins de burgemeester van Molenbeek ook dat ze niets zou gedaan hebben om de aanslagen te vermijden.

Dinsdagavond verspreidde Hopkins ook een omstreden tweet over de loodsbrand in Koekelberg. Ze sprak daarbij van een explosie in plaats van een loodsbrand en van Molenbeek in plaats van Koekelberg. Bovendien legde ze een verband met de start van de ramadan. "Molenbeek. What on earth could cause an explosion like that in de Jihadi Capital of Europe at the start of Ramadan? *coughs*", tweette ze.

Die tweet lokte heel wat reactie en controverse uit. Ook burgemeester Schepmans noemt die uitspraak "buitengewoon ernstig". "Het is onvergeeflijk. Met haar uitspraken wil ze Molenbeek beschadigen. Ze valt alle inwoners aan en dat kunnen we niet laten gebeuren".