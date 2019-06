Burgemeester van Glabbeek gaat Mobiscore juridisch aanvechten bvb

23 juni 2019

14u00

Bron: De Zevende Dag 20 De Zevende Dag aan dat hij de Mobiscore juridisch gaat aanvechten. De Vlaamse overheid heeft dinsdag een nieuwe tool gelanceerd om te berekenen hoe duurzaam jouw woning gelegen is: de Mobiscore . Iedereen met een adres in Vlaanderen kan er zijn huis of appartement opzoeken en krijgt een persoonlijke score op 10. Hoe hoger je score, hoe beter en hoe duurzamer je woning gelegen is. De Mobiscore wordt niet overal even hartelijk onthaald. Peter Reekmans, de burgemeester van de landelijke gemeente Glabbeek, kondigde inaan dat hij de Mobiscore juridisch gaat aanvechten.

Eerder deze week lanceerde de Vlaamse overheid de Mobiscore, een instrument dat in kaart brengt hoe vlot mensen te voet of met de fiets van hun woning naar allerlei voorzieningen (scholen, openbaar vervoer, winkels,...) kunnen.

De Mobiscore houdt enkel rekening met je locatie, en niet met de vraag of je bijvoorbeeld een energiezuinig passiefhuis hebt of niet. En ook al verplaats je je nu al altijd op een duurzame manier, je zal op een afgelegen locatie sowieso een slechte score te zien krijgen. Het gaat namelijk om de gemiddelde milieu-impact van verplaatsingen. Bedoeling is op die manier dat wie zijn woning wil verkopen of verhuren, of er net een wil kopen of huren, aan de hand van de Mobiscore snel kan bekijken hoe duurzaam de woning gelegen is.

Juridisch aanvechten

In De Zevende Dag legde Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek, uit dat hij in zijn dorpskern alle dienstverlening heeft: een huisarts, apotheek, winkel, bibliotheek, sporthal, bakker, enzovoort. Zijn eigen woning haalt een Mobiscore van 4,8 op 10. In een deelgemeente, met amper openbaar vervoer en geen diensten, haalt men een hogere score. “De parameters rammelen”, aldus Reekmans. “De parameters zijn afgestemd op de steden. Als je in Gent, Antwerpen of Brussel woont, haal je 9 op 10 of 10 op 10. Ga je naar de provinciehoofdsteden, dan haal je 8. Ga je naar een plattelandsgemeente, dan ben je sowieso gebuisd, in de kern of niet.”

Volgens Reekmans maakt de Mobiscore de mensen ongerust. “De bewoners van mijn gemeente vragen zich af of hun huis nog wel iets waard gaat zijn in de toekomst”, vertelt hij. Reekmans verklaart dan ook dat hij die Mobiscore juridisch gaat aanvechten, omdat die “ook niet correct is ingevoerd door de Vlaamse regering. Dit overstijgt lopende zaken”. “Ik heb al verschillende steunbetuigingen gekregen, publiek, van CD&V-burgemeesters die tegen hun eigen minister (Koen Van den Heuvel, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (CD&V), nvdr.) gaan. Hij wilde nog kunnen scoren dat hij het als minister gerealiseerd heeft, maar dat gaat vandaag in zijn gezicht ontploffen.”

Sensibiliserend instrument

Griet De Ceuster van onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven, dat de Mobiscore mee bedacht en uitgewerkt heeft, verduidelijkt dat de filosofie van die score niet is om de stad meer te promoten dan het platteland. “We kijken gewoon wat je kan bereiken vanuit een bepaalde woning en berekenen wat de effecten op files en de effecten op luchtkwaliteit zijn ”, aldus De Ceuster.

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is in elk geval blij met de Mobiscore, die vooral bedoeld is als louter sensibiliserend instrument. Maar als het van Van Broeck afhangt, blijft dat cijfer geen ‘vrijblijvende indicator’. “Met de Mobiscore heeft de politiek eindelijk een intelligent en veelzijdig instrument in handen om verstandig ‘te sturen’ en te belonen, bijvoorbeeld via de btw, fiscus of een aangepaste woonbonus”, klinkt het.

