Burgemeester uitgedaagd tijdens interview: "En nu ga je weg, of je gaat met mij mee" "Boodschap is duidelijk: we tolereren nu niets in het centrum" HA

11u34

Bron: Terzake, Twitter 281 Terzake Het interview werd verstoord door twee jongeren die de spotlights opzochten. Burgemeester Close zette het tweetal ogenblikkelijk op hun plaats. Twee jongeren die de spotlights opzochten gisteravond voor de camera van het Canvasprogramma 'Terzake' op het Muntplein zijn meteen op de vingers getikt door Brussels burgemeester Philippe Close. De PS'er heeft een duidelijke boodschap voor alle herrieschoppers: "We tolereren nu niets in het centrum."

“De boodschap is duidelijk: nultolerantie in het centrum van Brussel.” @PhilippeClose #terzaketv pic.twitter.com/yBXrKxizoG Terzake(@ terzaketv) link

Close werd om een reactie gevraagd op de rellen die gisteravond het centrum van de hoofdstad opnieuw op stelten zetten, maar nog voor de burgemeester kon antwoorden, verstoorden twee jongeren het interview door achter hem te gaan staan en de aandacht af te leiden. "Nu gaan jullie naar huis. Zo niet, gaan jullie met mij mee", reageerde de PS'er kordaat. Vervolgens greep de politie in, onder het toeziend oog van de burgervader en de tv-ploeg.

Het gebeurt wel vaker dat mensen een aantal seconden roem opzoeken door achter een geïnterviewde de show proberen te stelen, maar na de nieuwe rellen in de Brusselse binnenstad werd het optreden van dit duo duidelijk niet gesmaakt.

"Dat zijn mensen die hier blijven om de overheid te provoceren", verklaarde Close meteen na het incident. "Dat is niet normaal en dan komt de politie tussenbeide. Dat is de rol van de politie: de orde handhaven." De burgemeester heeft een duidelijke boodschap. "We tolereren nu niets in het centrum. Het is niet normaal dat mensen de politie en de overheid provoceren." Wie dat wel doet, zal opgepakt worden, besluit Close.

Na het geweld gisteravond in de Brusselse binnenstad zijn al vier minderjarigen gerechtelijk aangehouden, meldt het Brussels parket.