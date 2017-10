Burgemeester treft maatregelen tegen 'islamsafari' Dewinter en Wilders SVM

Bron: Belga 0 Photonews Links: Filip Dewinter. Rechts: Geert Wilders. Er komen maatregelen om de 'islamsafari' van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter en Nederlands politicus Geert Wilders (PVV) niet te laten doorgaan in Molenbeek. Dat heeft Francoise Schepmans (MR), de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, laten weten.

Dewinter kondigde eind september aan dat hij zijn Nederlandse collega Geert Wilders een rondleiding zou geven in Molenbeek. Het doel van de zogenaamde 'islamsafari' was een inkijk te geven op de plekken in Brussel die het ergst zijn getroffen door de islamisering.

Er was meteen commotie rond het initiatief. Nu lijkt Schepmans in overleg met de politie toch maatregelen te treffen om provocaties en onveilige situaties te vermijden.

"We hebben nooit ja gezegd tegen het bezoek", zegt Schepmans. "Als burgemeester zal ik de nodige maatregelen nemen om het bezoek niet te laten plaatsvinden in Molenbeek."

Photo News Françoise Schepmans.