Burgemeester Termont wil hoger loon voor gemeenteraadsleden

13 april 2018

16u14

Bron: VTM NIEUWS, eigen berichtgeving 1 De Gentse burgmeester Daniël Termont (sp.a) vindt dat gemeenteraadsleden te weinig verdienen voor wat ze doen. Hij pleit ervoor ze te betalen voor een halftijdse job, omdat ze veel verantwoordelijkheid dragen.

"Gemeenteraadsleden zijn soms tien avonden per maand niet thuis, en dan verdien je een echt loon", vertelt de Gentse burgemeester Daniël Termont aan VTM NIEUWS. Hij pleit er dan ook voor om gemeenteraadsleden voor een halftijdse job te betalen. Momenteel krijgen ze enkele honderd euro’s per maand, maar dat is volgens Termont niet in proportie. Gemeenteraadslid zijn is niet eenvoudig te combineren met een voltijdse job, dus daar moet iets tegenover staan, vindt hij.

Termont voegt nog toe dat het vergoeden gerust kan afhangen van de stad waar iemand gemeenteraadslid is. Wie meer werk heeft, mag daar meer voor betaald worden, aldus de Gentse burgemeester.

Lokale politici en experts vinden al jaren dat Vlaamse gemeenteraadsleden te weinig verdienen. Voor iedere zitting krijgen ze 209 euro bruto. Daarop betalen ze 77 euro belastingen en 20 tot 40 euro bijdrage aan de partij. Een doorsnee gemeenteraadslid blijft achter met 100 euro of minder. "En dat terwijl gemeenteraden vaak uren duren en dossiers soms nog eens uren voorbereiding vergen", zei professor Lokale Politiek Herwig Reynaert (UGent) vorige week nog in deze krant. "Verplicht ze niet om hun job tussen de soep en de patatten te doen. Geef ze loon naar werken."

Een boodschap waar Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) alvast oren naar had. Hij pleitte ervoor om de belastingen op presentiegeld voor gemeenteraadsleden af te schaffen. Vandaag ziet de fiscus presentiegelden als extra inkomsten, maar volgens Q zou het beter zijn om dat voortaan als onkostenvergoeding te beschouwen. Daarop betaal je immers geen belastingen.

