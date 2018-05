Burgemeester Schaarbeek: "Wij mogen maximum 20 migranten per dag oppakken. Ik kan de asielproblematiek van de federale regering niet oplossen" ADN

07 mei 2018

09u42

Bron: VRT, Belga 8 Bernard Clerfayt (Défi), de burgemeester van Schaarbeek, is niet opgezet met de kritiek van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Die verwijt de burgemeester niets te doen aan de problemen rond transmigranten in het Brusselse Noordstation. Clerfayt ontkent dat en kaatst de bal terug. “Elke migrant in het Noordstation is een bewijs dat de asielpolitiek van Francken en Jambon faalt”, zegt hij vandaag in 'De Ochtend' op Radio 1.

Vorige week kwam het tot een confrontatie in de media tussen staatssecretaris Francken en de Schaarbeekse burgemeester. Francken verweet de betrokken politiezones en burgemeester dat ze een "knuffelpolitiek" onderhielden. Clerfayt stelde dan weer dat de spoorwegpolitie, een deel van de federale politie en dus een bevoegdheid van minister Jambon, in het station moeten optreden. Vandaag gaat hij in 'De Ochtend' een stap verder. Volgens hem is elke migrant in het Noordstation een bewijs dat de migratiepolitiek van Francken en Jambon faalt. "Ze slagen er niet in om een echte oplossing te vinden voor de transmigranten."

"Acties hebben geen zin"

Clerfayt laakt dat hij “de asielproblematiek van de federale regering niet kan oplossen”. De burgemeester zegt afgelopen zomer al hulp te hebben gevraagd, toen er maar liefst vierhonderd mensen hun nachten doorbrachten in het station. "Maar de federale regering wil niets doen." Daarnaast wil hij wel degelijk met de politie controleacties uitvoeren om mensen zonder papieren te controleren, "maar die acties hebben geen zin".

"De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt om niet meer dan twintig migranten per dag naar hen door te sturen. Meer kunnen zij niet aan. Van die twintig die we elke dag doorsturen, staat twee derde binnen de kortste keren opnieuw in het station met een bevel om het land te verlaten." De transmigrant heeft dan drie maanden om het land te verlaten. "Waar moet die persoon in de loop van die drie maanden slapen? Op dit moment in het Noordstation."

"Naar Brussel gejaagd"

De burgemeester zegt ook dat vanuit de kuststreek transmigranten naar Brussel worden 'gejaagd'. “Daar is de N-VA blij mee, want dan is het niet meer een probleem in Vlaanderen. Voor snelwegparkings in Vlaanderen voorziet de federale regering privébewaking. In Brussel gebeurt er niets."

Overleg

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris Theo Francken houden vandaag samen met de betrokken politiezones en lokale besturen een operationele vergadering om het probleem van de transmigranten rond en in het Noordstation en het Maximiliaanpark aan te pakken. De kabinetsmedewerkers van Jambon en Francken zullen samen met Dienst Vreemdelingenzaken, de federale politie, Securail en de lokale politiezones Brussel-Noord en Brussels Hoofdstad Elsene bekijken wat er in de toekomst ondernomen kan worden.

Burgemeester Clerfayt, die voorzitter is van het politiecollege van Brussel-Noord, zal niet naar het overleg afzakken, maar stuurt zijn kabinetschef. Op Radio 1 lichtte hij toe dat hij persoonlijk niet officieel werd uitgenodigd, maar via een omweg langs de politie aan tafel kon aanschuiven.