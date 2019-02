Burgemeester Patrick Dewael laat stakingsposten afbreken in Tongeren Xavier Lenaers HA

13 februari 2019

13u08

Bron: Eigen berichtgeving, TV Limburg, Belga 8 Drie stakingsposten op het industrieterrein Tongeren-Oost in Limburg zijn vanmorgen opgedoekt na tussenkomst van burgemeester Patrick Dewael. De vakbonden betreuren de actie.

De Open Vld’er trok omstreeks 7 uur persoonlijk naar drie piketten die sinds 5 uur waren opgesteld op een aantal toegangswegen naar het terrein. Dewael vroeg de stakers om te vertrekken omdat ze de openbare weg blokkeerden en stuurde de politie op hen af.

“Dit is een openbare weg. Mensen hebben het recht om zich via deze weg te verplaatsen”, zei de burgemeester tegen de betogers. “Mensen hebben het recht om te staken, maar zij die willen werken, hebben ook dat recht. Dus vraag ik dat de blokkades op de weg zouden stoppen”, zei Dewael aan TV Limburg.

Volgens de stakers zei de burgemeester dat hij een deurwaarder zou inschakelen als ze niet zouden vertrekken, maar Dewael ontkent dat. “Ik heb niet gedreigd met een deurwaarder. Het is trouwens de politie die dan een proces-verbaal zou moeten opstellen, maar dat is niet nodig gebleken”, aldus de burgemeester.

De tientallen militanten beslisten na de tussenkomst van Dewael en de politie om de piketten op te doeken en de acties te verplaatsen naar de bedrijven zelf. Dat verliep zonder incidenten.

De socialistische vakbond ABVV veroordeelt de actie van de burgemeester. “Dat is een heel populistische maatregel. Hij is de enige burgemeester in heel Limburg die het rechtse, populistische beleid wil doortrekken”, zegt Pierre Vrancken, voorzitter van ABVV Limburg.

De christelijke vakbond heeft zijn leden niet opgeroepen om toegangswegen af te zetten. “We mogen inderdaad geen openbare wegen afzetten, dus de burgemeester heeft dat recht. Dat is één zaak, maar de vraag is of dat verstandig is. Hij zal zijn spierballen hebben kunnen laten rollen voor zijn achterban”, reageert Jean Vranken, provinciaal voorzitter van ACV.