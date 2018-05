Burgemeester parkeert op gehandicaptenplaats: "Het was donker" TVR

12 mei 2018

07u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het centrum van zijn stad op een gehandicaptenplaats parkeren: dat deed Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) onlangs. Al snel ging een foto van zijn wagen rond op sociale media, met heel wat commotie tot gevolg.

"Ontkennen kan niet. Ik moet daar eerlijk in zijn", reageert De Meulemeester. "Ik ga ook niet flauw doen en allerhande excuses verzinnen. Ik heb gewoon niet goed gekeken, het was dan ook donker." De verontwaardiging is zeker terecht, aldus nog de burgemeester. "Dit kan niet. Zulke plaatsen moeten te allen tijde worden voorbehouden voor mindervaliden. Dit voorval is in elk geval een goede leerschool, en een reden om nog beter op te letten."