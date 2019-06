Burgemeester Oosterzele roept op om spaarzaam te zijn met water, minister Van den Heuvel steunt oproep LH

29 juni 2019

19u08

Bron: VTM NIEUWS, eigen info 60 Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) steunt Johan Van Durme, de burgemeester van het Oost-Vlaamse Oosterzele, in zijn oproep om spaarzaam te zijn met water. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. Het is de eerste keer dit jaar dat de oproep gelanceerd wordt.

Vorig jaar, rond dezelfde periode, was de gemeente Oosterzele ook de eerste gemeente maatregelen nam. Toen mochten inwoners hun gras niet meer sproeien of hun auto wassen. Vanwege de actuele hitte roept Van Durme dus opnieuw op om spaarzaam te zijn met drinkwater, maar de maatregelen gaan niet zo ver als vorig jaar. “Het is een oproep om het gezond verstand te gebruiken. Zonder te dwingen dus”, aldus Van Durme, die benadrukt dat er vorig jaar geen enkele boete is uitgedeeld. “De mensen zijn er zich van bewust dat ze moeten opletten met watergebruik. Ik roep op om geen drinkwater te gebruiken om het gazon te sproeien, de auto te wassen en zwemvijvers te vullen. Met dat laatste bedoel ik enkel grote zwembaden.”

“De toestand is niet zo ernstig als vorig jaar, maar dat wil niet zeggen dat we niet spaarzaam moeten zijn met water”, reageert Vlaams minister Koen Van den Heuvel bij VTM NIEUWS. “Hoe spaarzamer we omgaan met water, hoe langer we procedures die oproepen tot echte verboden kunnen uitstellen.” Van Durme vindt het goed dat de minister de oproep steunt. “Laat onze reserves niet slinken. Wacht dus met het gazon te sproeien, de vijver te vullen en auto te wassen tot het regent”, aldus Van Durme nog.