Burgemeester Oosterzele krijgt boete van 2.000 euro voor inbreuk op privacy bvb

04 juni 2019

10u45

Bron: Belga 0 De autoriteit voor gegevensbescherming heeft Johan Van Durme veroordeeld tot een boete van 2.000 euro voor inbreuken op de privacy. De CD&V-burgemeester van het Oost-Vlaamse Oosterzele stuurde in 2018 mails met campagne-berichten naar inwoners van de gemeente. Van Durme wilde geen reactie kwijt aan Belga. Hij werd eerder al veroordeeld tot 6.000 euro boete voor campagne-inbreuken bij de raad voor verkiezingsbetwistingen.

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) gaf vorige week voor het eerst een boete en een berisping aan een burgemeester, zonder die bij naam te noemen. Uit documenten die Belga kon inkijken blijkt dat de inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese GDPR-richtlijn) gepleegd is door de burgemeester van Oosterzele.

Die maakte tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 misbruik van gegevens die hij in de werking van zijn functie had verkregen. De burgemeester in kwestie had contact met inwoners van de gemeente in verband met een verkavelingswijziging. De dag voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 stuurde de burgemeester als antwoord op die mail een electoraal bericht.



Dat is “een ernstige inbreuk van de AVG” en “daar komt bij dat het hier gaat om een gebruik voor persoonlijke doelen van de houder van dit mandaat”, motiveert de autoriteit. “Van een burgemeester mag worden verwacht dat hij kennis heeft van de verplichtingen die de AVG meebrengt of zich daar naar behoren van gewist.” De autoriteit meldt bovendien dat in totaal al 14 klachten of vragen tot bemiddeling zijn binnengelopen over politici die private gegevens misbruiken. Ze specificeert niet over welke beklaagden het gaat en tijdens welke verkiezingen die klachten zijn binnengelopen.

Volgens Open Vld Plus, de grootste oppositiepartij in Oosterzele, heeft het gewraakte mailverkeer invloed gehad op de verkiezingsuitslag. “Opnieuw wordt pijnlijk duidelijk dat de burgemeester van Oosterzele zich soms boven de wet waant”, zegt fractieleider Filip Michiels. “Als iemand iets doet wat niet correct is, dan moeten we er blijven in geloven dat die daar ook voor gestraft wordt.”

De burgemeester van Oosterzele werd eerder door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen veroordeeld tot 6.000 euro boete omdat verkiezingsuitgaven tijdens diezelfde campagne niet volgens het boekje waren aangegeven. Johan Van Durme is burgemeester van Oosterzele sinds 2001. Hij kon na de verkiezingen van oktober 2018 verder besturen met een nipte meerderheid van 12 op 23 zetels.