26 mei 2019

Bart De Wever en zijn vrouw Veerle Hegge hebben hun stem uitgebracht. Als N-VA de “magische 30%” haalt, dan kan het wel eens zijn dat de voorzitter de deur in Antwerpen dichttrekt en naar Brussel gaat om minister-president te worden. Zijn vrouw ziet dat minder zitten, want: “Antwerpen is leuker”. Maar, zo zegt ze ook, “weg is weg, dus of dat nu Brussel of Antwerpen is...”.