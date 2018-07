Burgemeester Nieuwpoort sluit historisch vakantieverblijf per direct: tientallen toeristen zijn de dupe PAND VOLDOET NIET AAN VEILIGHEIDSNORMEN HA

18 juli 2018

14u55

Bron: Belga 4 Het vakantieverblijf White Residence in Nieuwpoort wordt meteen gesloten. Dat heeft burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) vandaag beslist. Het beschermde pand uit 1924 voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Tientallen toeristen zijn de dupe en moeten nu op zoek naar een andere verblijfplaats.

"Ik ben genoodzaakt om deze beslissing te nemen. Het pand uit 1924, met heel veel hout, voldoet niet aan de huidige brandveiligheidsregelgeving", zegt burgemeester Vanden Broucke. De White Residence, het voormalige "Le Grand Hotel", is een iconisch art-decogebouw met barokke toetsen. Er zijn 49 appartementen in gehuisvest, goed voor 374 slaapplaatsen.

Maar vakantiegangers kunnen er dus niet meer terecht. Tientallen kusttoeristen moeten nu op zoek naar een andere verblijfsplaats.

Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van wie hier woont en verblijft en kan geen onveilige toestanden toestaan Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V)

"We hebben de exploitant hierover aangesproken en uitgenodigd om dringend de nodige stappen te zetten, maar we stellen vast dat deze niet in actie schiet. Ook op onze finale uitnodiging, betekend door een deurwaarder, volgt niet de nodige hoogdringende actie. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van wie hier woont en verblijft en kan geen onveilige toestanden toestaan."

Brandweerverslag

Het brandweerverslag is duidelijk. Er zijn geen brandwerende deuren, evacuatiedeuren draaien tegen de vluchtzin in, er zijn nog vluchtladders in plaats van -trappen, er is geen verluchtingskoepel in het trappenhuis en sommige deuren hebben barsten waardoor rook en vuur zich snel zou kunnen verspreiden bij een brand.

Hoelang de White Residence gesloten blijft, is vooralsnog onduidelijk.