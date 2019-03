Burgemeester Neufchâteau in verdenking gesteld wegens verkiezingsfraude met volmachten TT TTR

21 maart 2019

17u51

Bron: Belga 0 Dimitri Fourny, burgemeester van Neufchâteau, is in verdenking gesteld wegens fraude met volmachten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Dat heeft hij vandaag zelf aangekondigd op een persconferentie.

Alles draait rond 18 verdachte volmachten van bewoners van een rusthuis die zelf niet fysiek aan de verkiezingen konden deelnemen. Uit onderzoek van het gerecht blijkt dat de volmachten zouden zijn gebruikt om stemmen te ronselen voor de lijst ‘Agir ensemble’ van cdH-burgemeester Fourny.

Er zijn 21 personen in verdenking gesteld, onder wie drie kandidaten van de lijst ‘Agir ensemble’, en daar is Fourny dus zelf bij. Hij zegt nog niet verhoord te zijn en zichzelf niets te verwijten te hebben. Fourny is cdH-fractieleider in het Waals parlement en regionaal lijsttrekker voor de partij bij de verkiezingen van 26 mei.

Het nieuws over de fraude raakte eerder vandaag bekend. De 21 personen worden verdacht van valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen in een kwetsbare positie en deelname aan een criminele organisatie.

Geen gemeenteraad

In Neufchâteau, in de provincie Luxemburg, is er door het onderzoek naar de fraude nog altijd geen gemeenteraad geïnstalleerd. De andere lijsten die bij de gemeenteraadsverkiezingen opkwamen, hebben een klacht ingediend bij de provinciegouverneur van Luxemburg, Olivier Schmitz, maar doordat hij geen toegang had tot de verkiezingsdocumenten die in het kader van het gerechtelijk onderzoek in beslag waren genomen, kon hij de stembusgang niet geldig of ongeldig verklaren.

Schmitz heeft laten weten dat hij aan het parket inzage gaat vragen in de documenten en het gerechtelijk dossier zelf. Als hij de gevraagde stukken krijgt, heeft de gouverneur dertig dagen de tijd om de verkiezingen geldig of ongeldig te verklaren.