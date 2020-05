Burgemeester Neufchâteau betrapt in bar plaatselijke voetbalclub: boete voor overtreden coronamaatregelen KVDS

05 mei 2020

23u16

Bron: Belga 0 Ontslagnemend burgemeester van Neufchâteau, Dimitry Fourny (Agir Ensemble/CdH), heeft samen met enkele andere verkozenen van zijn lijst een boete gekregen van de lokale politie voor het niet naleven van de coronaregels. Dat melden TV Lux en l'Avenir op basis van het Luxemburgse parket.

Een patrouille van de lokale politie die maandagavond op ronde was om de naleving van de lockdown te controleren, merkte dat er een groot aantal voertuigen geparkeerd stond aan de bar van de voetbalclub van Longlier. De politie stopte en kwam tot de vaststelling dat een groep mensen er verzameld had, onder wie de burgemeester en enkele andere verkozenen.

Gesjoemeld

Fourny moet tijdens de gemeenteraadszitting van woensdagavond zijn burgemeesterssjerp afstaan aan Michelle Mons Delle Roche. In juni vorig jaar moesten de bewoners van Neufchâteau opnieuw naar de stembus nadat de provinciegouverneur de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 ongeldig had verklaard. Fourny zou immers gesjoemeld hebben met volmachten van rusthuisbewoners en werd in verdenking gesteld van verkiezingsfraude. Zelf heeft hij dat altijd ontkend.





Bij de tweede stembusslag kwam hij in de oppositie terecht. Fourny vocht de uitslag aan bij de gouverneur, die twee prejudiciële vragen indiende bij het Grondwettelijk Hof. In februari van dit jaar besloot het Hof dat de verkiezingen correct waren verlopen. Door de hele procedure duurde het wel tot nu eer er een burgemeesterswissel plaats kon vinden.

