Burgemeester Molenbeek na rellen oudejaarsnacht: "Beelden van gele hesjes en extreemrechts hebben groot effect op onze jeugd" Gemeente stelt zich burgerlijke partij tegen vandalen van oudejaarsnacht: "Recht doen geschieden"

08 januari 2019

18u04

Bron: Belga, VRT 5 De gemeente Sint-Jans-Molenbeek zal zich burgerlijke partij stellen tegen de vandalen die tijdens oudejaarsnacht gewelddadigheden hebben gepleegd op het grondgebied. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen vanochtend unaniem beslist in een speciale zitting. Volgens burgemeester Cathérine Moureaux (PS) waren er trouwens wel voldoende agenten gemobiliseerd op oudejaarsnacht om rellen in de gemeente te voorkomen. Ze spreekt van een onderfinanciering van de zone en een “oproerklimaat” met “beelden van gele hesjes en extreemrechts die een groot effect hebben op onze jeugd”.

"De gemeente staat erop er alles aan te doen om recht te doen geschieden en de verantwoordelijken van deze onaanvaardbare daden te straffen, omdat wij van mening zijn dat deze niet ongestraft kunnen blijven", zegt burgemeester Catherine Moureaux in een persbericht.



De burgemeester stelt nog dat het ook om een maatregel van de burgers gaat. Ze vraagt alle benadeelde personen om zich bij de klacht aan te sluiten. Het geweld “bezoedelde het imago van hun gemeente”, stelt ze.

Voldoende agenten

Volgens Moureaux zijn er de bewuste nacht wel voldoende agenten ingezet. Dat zei ze vanavond in Terzake op Canvas. “Ik wil eerst de politieagenten en de hulpdiensten bedanken. Hun effectieve interventie was voldoende krachtig om de rellen aan te pakken in dertig minuten. Dat was snel, want er waren meer dan 200 jongeren op het plein”, klinkt het.

“Er waren bovendien tachtig agenten aanwezig, dat zijn er 34 méér dan twee jaar geleden.” Volgens de burgemeester zijn de rellen het gevolg van een “oproerklimaat” zoals bij de “gele hesjes”. Er is vandaag een revolutionair klimaat in Belgie en klimaat, met de gele hesjes en extreemrechts. Ik denk dat deze beelden een heel groot effect hebben op onze jeugd.”

“Maar we moeten misschien meer organiseren op vlak van onderwijs”, klinkt het verder nog.

Voor Brussels staatssecretaris voor Brandbestrijding Cécile Jodogne (DéFI) moet de politiecapaciteit in het Brussels Gewest verhoogd worden, moet er beter geanticipeerd worden op mogelijke ongeregeldheden en is een betere coördinatie tussen politie en de hulpdiensten nodig. Een fusie van de politiezones, zoals minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem voorstelt, is voor haar echter niet de goede oplossing.

Aanzienlijke kosten

Het geweld van oudejaarsnacht leidde tot aanzienlijke kosten voor de gemeente en de inwoners, van wie bezittingen ernstig werden beschadigd. "Naast de plundering van verschillende winkels en het in brand steken van auto's, werden stadsmeubilair en een gebouw van de gemeente ernstig vernield", aldus nog de gemeente.

Door zich burgerlijke partij te stellen, verkrijgt de gemeente de middelen om eventueel verdere onderzoeken aan te vragen, klinkt het. “Dit is bijzonder belangrijk om ervoor te zorgen dat alles onderzocht zal worden en dat een maximum aantal daders geïdentificeerd en vervolgd zullen worden”, aldus nog de gemeente.

Aanhoudingen

Bij de relletjes in de wijk Zwarte Vijvers werden vier politievoertuigen en twee brandweerauto’s geviseerd. Vier agenten raakten lichtgewond bij de incidenten. Verschillende handelszaken liepen schade op en een apotheek werd geplunderd. De incidenten leidden tot een twintigtal administratieve aanhoudingen en twee gerechtelijke aanhoudingen.

Ook andere gemeenten waren geconfronteerd met onlusten, wat het debat over de fusie van de politiezones in de hoofdstad opnieuw op gang bracht.

