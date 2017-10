Burgemeester Molenbeek: "Dewinter en Wilders zijn hier niet welkom. Ik praat nooit met extremisten" HA

09u37

Bron: AD.nl 8 photo_news De Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans (MR) herhaalt dat Geert Wilders (PVV) en Filip De Winter (Vlaams Belang) vrijdag niet welkom zijn in haar gemeente voor een zogenaamde 'islamsafari'. "Deze heren staan niet open voor discussie. Ze komen met vooroordelen en hebben hun eigen agenda", zegt Schepmans in een interview met Het Algemeen Dagblad.

Dewinter kondigde eind september aan dat hij zijn Nederlandse collega Geert Wilders een rondleiding zou geven in Molenbeek. Het doel van het bezoek is een inkijk te geven op de plekken in Brussel die het ergst zijn getroffen door de islamisering.



Burgemeester Schepmans blijft erbij dat het rechtse duo niets te zoeken heeft in de Brusselse gemeente. "Ik praat nooit met extremisten. En al zeker niet als ze hier enkel komen om te provoceren. Waarom zou ik daaraan meewerken?" zegt ze in een interview met onze Nederlandse collega's.



PVV-leider Wilders vergeleek Molenbeek onlangs met IS-hoofdstad Raqqa in Syrië. "Alleen is Molenbeek nog niet bevrijd", verklaarde de Nederlandse politicus. Vlaams Belang-boegbeeld Dewinter provoceerde dan weer door te stellen dat in Molenbeek Arabisch wordt gesproken en het stadhuis en de burgemeester er vervangen zijn door een moskee en imam.

Polarisering

Over die polariserende retoriek zegt Schepmans: "In Molenbeek wonen meer dan 100.000 mensen. De overgrote meerderheid is democratisch. Die mensen doen niks verkeerd en willen gewoon vreedzaam samenleven." De MR-politica nuanceert dat er problemen zijn in haar gemeente. "Elke grootstad heeft haar probleemwijken. Het is hier niet erger dan elders."



Dat verschillende aanslagplegers van het bloedbad in Parijs op 13 november 2015 aan Molenbeek kunnen gelinkt worden, betreurt de burgemeester. "Maar voor hetzelfde geld waren ze afkomstig van Toulouse, Nice of Marseille", pareert Schepmans de kritiek als zou de gemeente de 'jihadistenhoofdstad' van Europa zijn.



"Je hebt overal wel van die schooiers die in de misdaad belanden en dan via criminele contacten terreurdaden gaan plegen. Wij hadden de pech dat Abaaoud (het brein van de terroristische aanslagen in Parijs, nvdr.) hier vandaan kwam en hier ook nog eens veel mensen kende."

Immense uitdagingen

Voorts wijst de burgemeester nog op de immense uitdagingen waar Molenbeek voor staat. "We zitten hier met veel verschillende groepen, 45 procent jeugdwerklozen, een gemiddeld inkomen van nog geen 10.000 euro. Tot ik in 2012 burgemeester werd was het heel moeilijk dingen te veranderen, met de PS die hier al sinds 1939 aan de macht was."



Filip Dewinter is alvast niet van plan om zijn bezoek te annuleren. Over een eventuele weigering was hij vorige week niet op de hoogte. "Ik heb een aanvraag ingediend, hoewel dat eigenlijk niet moest aangezien het geen manifestatie is. Maar ik heb nog geen antwoord gekregen. We gaan sowieso", zei het VB-boegbeeld.



Schepmans zegt ten slotte nog in het interview dat ze de Vlaams Belanger zeker vóór vrijdag zal laten weten dat hij en Wilders niet welkom zijn in Molenbeek.