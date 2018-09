Burgemeester Merchtem laat parking afsluiten om komst zigeuners te verhinderen ADN

13 september 2018

15u25

Burgemeester Eddie De Block (Open Vld) van Merchtem heeft gisteren een parking aan een voetbalterrein in zijn gemeente laten afsluiten met nadars en vrachtwagens. Dit om te verhinderen dat een groep zigeuners er zou neerstrijken.

"Ik kreeg gisteren telefoon van een zegsman van de zigeunerfamilie die zich op dat ogenblik in Wolvertem (Meise) bevond. Hij kondigde aan dat zij zich in de loop van de dag, op aanraden van de burgemeester van Meise, op dit parkeerterrein zouden vestigen", doet de burgemeester het verhaal. "Ik heb onmiddellijk gezegd dat dit niet kon." Volgens De Block kwam de groep al drie keer onaangekondigd naar Merchtem en leidde dat telkens tot "miserie".

"Toen ik hen doorverwees naar het doorgangsterrein in Zellik (Asse), repliceerde hij dat dit vol stond, terwijl er op dat ogenblik niemand was. Ik heb hierop de parking van het voetbalterrein laten afsluiten", aldus nog De Block. Toen 's avonds laat bleek dat de zigeuners een nieuwe plaats hadden gevonden in Neder-Over-Heembeek, werd de blokkade opgeheven.