Burgemeester Lippens vreest einde van Knokke-Heist: "Plannen voor proefeiland zijn degoutant" Mathias Mariën

28 juni 2018

12u09 0 Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) reageert furieus op de plannen om een kunstmatig proefeiland voor de kust van Knokke-Heist aan te leggen. Hij roept iedereen op zich te verzetten en een petitie te tekenen. “Als de plannen worden uitgevoerd, is dat het einde van Knokke-Heist als badstad”, zucht Lippens. “De beslissing is degoutant en maakt onze kust kapot.”

Er is voor de periode 2020-2026 een nieuw ontwerp van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee. “Dit plan bevat enkele belangrijke keuzes die een gigantische impact zullen hebben op onze gemeente en ons strand in het bijzonder. Zo wil men voor onze kust een kunstmatig proefeiland aanleggen, een project dat onze prachtige kustzone op termijn zal herleiden tot een zielloos en doods kanaal”, zegt burgemeester Lippens. Volgens de graaf is de beslissing een aanslag op de kust met verregaande gevolgen. “Wij willen onze badplaats aan de Noordzee met zijn bruisende golven en prachtig uitzicht behouden en zeker geen eiland vlak voor ons strand neergepoot zien. Wij zouden een kanaal overhouden zonder golven, zonder charme, waar alles blijft drijven, een dode zee… Onaanvaardbaar! Willen ze de kust echt kapot?”