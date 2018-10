Burgemeester laat truckers opnieuw toe om 's nachts te tanken op snelwegparking in Jabbeke: “Langer stilstaan zal ik echter nooit meer toestaan” Problematiek rond transmigranten Siebe De Voogt

30 oktober 2018

17u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vrachtwagens zullen vanaf maandag ’s nachts opnieuw de snelwegparking in Jabbeke kunnen oprijden, weliswaar enkel om te tanken. Dat heeft burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) zonet beslist. “Kort of lang parkeren zal ik echter nooit meer toestaan”, zegt hij kordaat.

Anderhalve maand geleden besliste de burgemeester de parking richting kust ’s nachts te sluiten voor trucks na de aanhoudende problemen met transmigranten. De druppel voor de burgervader was het schietincident dat er eind augustus plaatsvond.

Het Vlaamse Gewest nam intussen maatregelen en plaatste slagbomen en verkeerslichten om de parking achter het tankstation tussen 18 en 6 uur af te sluiten voor vrachtwagens. “De ingrepen lijken me voldoende om de vrachtwagens ’s nachts van de parking te houden. Enkel op die manier kunnen we voorkomen dat transmigranten in trucks klimmen om zo in Groot-Brittannië te geraken. De chauffeurs zullen tijdens de nacht opnieuw kunnen stoppen om te tanken en eventueel rantsoen in te slaan voor hun volgende rit. Ik zal daarvoor een nieuw politiebesluit laten opstellen. Langer stilstaan blijft voor vrachtwagens uit den boze. Die maatregel zal nooit meer bijgestuurd worden. Ik blijf op dat vlak voet bij stuk houden, zodat iedereen weet dat het mij menens is.”

