Burgemeester laat snelwegparking in Groot-Bijgaarden 's nachts afsluiten Tom Vierendeels

24 januari 2018

17u13

Bron: eigen berichtgeving 194 Willy Segers (N-VA), burgemeester van Dilbeek, gaat de parking voor vrachtwagens op het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden laten afsluiten. Eerder deze dag was er nog discussie of de provinciegouverneur deze beslissing al dan niet moet nemen. “Maar minister Ben Weyts (N-VA) verzekerde mij dat ik die beslissing zelf kan nemen”, zegt Segers. D e beslissing komt er nadat hij met de burgemeester van Asse en de twee korpscheffen vandaag een overleg had over de veiligheidssituatie op de parking.

“Ik kan de beslissing nemen omdat het parkeerterrein op het grondgebied van Dilbeek ligt. We gaan nu alles in het werk stellen om de parking zo snel mogelijk te sluiten. Of dat al vanaf donderdagnacht of vrijdagnacht is kan ik niet zeggen, maar het zal eerstdaags zijn. Uiteraard is hierover nog communicatie nodig met de verschillende diensten zodat iedereen op de hoogte is. Informatieborden langs de Brusselse ring zullen ook aangepast moeten worden, met de melding dat langparkeren in Groot-Bijgaarden niet meer mogelijk zal zijn.”

De toegang tot het parkeerterrein zal elke avond vanaf 22 uur tot 6 uur afgesloten worden met een hek, en dit nog zeker tot de zomer van dit jaar. De pompen en parking voor personenwagens, de winkel en het hotel blijven 's nachts dus wel nog toegankelijk.

“En er zal ook een tijdelijk parkeerreglement opgesteld worden om langparkeren in de straten rondom de snelwegparking te verbieden”, besluit Segers. “Truckers zullen dus sowieso moeten doorrijden naar de beveiligde parking langs de E40 in Wetteren.”

Veiligheid voorop, voor onze inwoners, voor onze lokale politiemensen. Daarom mijn vraag: sluit de parking Groot-Bijgaarden bij nacht. #grootbijgaarden #dilbeek #veiligheid pic.twitter.com/GU5S3yaAVQ Willy Segers(@ Willy_Segers) link