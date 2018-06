Burgemeester Kasterlee gewond na ongeval op Antwerpse ring Toon Verheijen

17 juni 2018

20u09

Bron: eigen berichtgeving 12 Ward Kennes (CD&V), burgemeester van het Kempense Kasterlee, is vanavond lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Antwerpse ring. Het ongeval gebeurde op de afrit naar de A12 en E19.

In een flauwe bocht verloor de man de controle over het stuur. De wagen belandde op zijn dak in de berm. Hij ging in de berm en de auto belandde op het dak.

De burgemeester zou zelf uit de wagen geraakt zijn.