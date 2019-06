Exclusief voor abonnees Burgemeester-kapper Francesco Vanderjeugd (31) wil voorzitter Open Vld worden “Ik hoop dat Tommelein mij steunt” Astrid Roelandt

12 juni 2019

03u41 0 De strijd om het voorzitterschap bij Open Vld barst los. Niet 'usual suspects' Bart Tommelein of Vincent Van Quickenborne stellen zich kandidaat, wel een andere West-Vlaming: burgemeester-kapper Francesco Vanderjeugd uit Staden. Dat sommigen daar lacherig over zouden doen, kan hem niet deren. "Onderschat mij maar niet."

Hij heeft slecht geslapen, geeft hij toe. "Ik heb wat liggen woelen, want ja, het is toch een grote stap." Ooit was Francesco Vanderjeugd (nu 31) de jongste burgemeester van het land. Vandaag, nog tien maanden voor de eventuele voorzittersverkiezingen, gooit hij zich als eerste in de strijd om de stoel van Gwendolyn Rutten. "Ik zou zoals anderen - want er zullen nog wel andere kandidaten zijn - kunnen wachten en achterover leunen om te zien wat er nog te rapen valt. Ik hoor in de wandelgangen dat ze mij willen coöpteren als senator. Maar ik ga geen 5 jaar verstoffen in een orgaan dat mijn partij wil afschaffen."

