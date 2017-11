Burgemeester Etterbeek:"Onderlinge werking politiezones verliep normaal tijdens rellen" KVE

Bron: Belga 4 Nu de Vlaamse partijen opnieuw pleiten voor de eenmaking van de Brusselse politiezones, zegt burgemeester van Etterbeek Vincent De Wolf (MR) dat de onderlinge samenwerking tussen de Brusselse politiezones tijdens de rellen normaal is verlopen. De Brusselse politie heeft aan de aanliggende zones versterking gevraagd en heeft die ook gekregen. Dat die niet zijn ingezet, is een beslissing van de operationele leiding ter plaatse, zegt De Wolf.

Na de rellen van vorige zaterdag aan de Lemonnierlaan, na afloop van de match tussen Marokko en Ivoorkust, rezen veel vragen over het optreden van de politie. Er werd her en der gezegd dat er geen versterking is gevraagd van andere Brusselse zones, maar wel van de politie van Antwerpen.

Volgens burgemeester van Etterbeek De Wolf is dat niet waar. Brussel heeft de aanliggende zones wel degelijk om versterking gevraagd en heeft die versterking gekregen, zegt De Wolf. Zijn zone (Montgommery) heeft twee ploegen gestuurd. Die waren binnen het halfuur ter plaatse.

De operationele verantwoordelijke van de politie van Brussel heeft uiteindelijk beslist die niet in te zetten. Volgens De Wolf kan je over die keuze discussiëren, maar heeft "het normale institutionele spel" van de politiezones "gewerkt".