Burgemeester Dries: “Als ik morgen weet in welke straat besmette mensen wonen, wat moet ik daar dan mee?” SVM

17 juli 2020

17u03

Bron: Belga 8 De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten pleit ervoor om de informatie over het aantal besmettingen te combineren met die uit het contactonderzoek. Dat zei VVSG-voorzitter Wim Dries (CD&V) vrijdagmiddag in de coronacommissie van het Vlaams parlement. "Als ik morgen in mijn eigen stad weet in welke straat besmette mensen wonen, wat moet ik daar dan mee? We moeten weten waar de clusters zijn en wat de oorzaak van de besmetting is om te kunnen ingrijpen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid buigt zich al enkele weken over de aanpak van het virus in Vlaanderen. Vrijdagmiddag mochten onder meer VVSG-voorzitter en burgemeester van Genk Wim Dries en directeur afdeling OCMW's Piet Van Schuylenbergh één en ander komen verduidelijken.

Dries en Van Schuylenbergh stipten de gekende problemen aan. Zo waren er vaak onduidelijke of tegenstrijdige instructies vanop de verschillende niveaus, waren bepaalde regels op termijn moeilijk of zelfs helemaal niet toe te passen en werden veel aanpassingen pas laat gecommuniceerd. Dat de ministeriële besluiten soms pas enkele uren vóór het ingaan van nieuwe regels gepubliceerd werden, is geen geheim.

“Wat was oorzaak van besmetting?”

Heel wat zaken zijn goed gelopen, klonk het. Maar er is volgens de VVSG toch nog wat werk aan de winkel om Vlaanderen beter te wapenen voor een tweede golf. Vaccinoloog Pierre Van Damme wees de coronacommissie er vrijdagmiddag al op dat het contactonderzoek mank loopt en dat ook de communicatie veel beter moet.

De Vlaamse steden en gemeenten willen vooral meer informatie in de coronacijfers, zei Dries. De dagelijkse besmettingsupdates combineren met de informatie uit het contactonderzoek zou een oplossing kunnen zijn, klonk het. "Als ik morgen van mijn eigen stad weet in welke straat de besmette personen wonen, wat moet ik daar dan mee? We hebben natuurlijk de verrijkte informatie nodig: we moeten weten waar de clusters zijn, maar ook wat de oorzaak van de besmetting was en welke zaken we dus anders moeten aanpakken.”

De lokale besturen zijn daarnaast ook bereid een rol te spelen in het contactonderzoek, maar dan meer als faciliterende speler. "We denken dat het zeker mogelijk is om dat contactonderzoek lokaler te organiseren, maar kijken in de eerste plaats naar de huisartsen. Velen van hen doen al contactonderzoek of sturen er al op aan."

“Liever geen lockdowns op provinciaal niveau”

Tot slot wil de VVSG ook bekijken hoe een eventuele nieuwe lockdown op lokaal niveau kan worden ingesteld, zodat niet meteen het hele land op slot gaat. Al is daar wel nog wat wetgevend werk voor nodig. "Ik denk dat de lokale besturen daaraan willen meewerken, maar we kijken wel eerst naar Vlaanderen of de federale overheid voor een juridisch kader", aldus Dries. "Er zijn voorbeelden genoeg van burgemeesters die een bedrijf lieten sluiten in het kader van de milieuwetgeving en daar dan later aansprakelijk voor werden gesteld."

De VVSG is er geen voorstander van om lockdowns meteen op provinciaal niveau te gaan organiseren. "Dat is te breed, maar de kans is natuurlijk wel groot dat die gemeentegrenzen gaan overschrijden", besloot Dries.

Lees ook: Dit moeten we nú doen om tweede golf in te dijken: expert Pierre Van Damme geeft 4 concrete tips (+)