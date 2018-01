Burgemeester Dereeper geen lijsttrekker meer in Oudenburg TVA

21 januari 2018

09u36

Bron: eigen berichtgeving 1 Burgemeester Ignace Dereeper zal niet opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat maakte de 71-jarige CD&V'er zelf bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Oudenburg.

Schepen van cultuur en jeugd Peter Velle zal de lijst van de partij trekken. Dereepers eerste verkiezingen volgden in 1969, maar pas in 1977 pikte hij als schepen van sport, jeugd en cultuur zijn eerste ambt op. Hij zou het twaalf jaar doen. In 1989 werd Dereeper burgemeester en vandaag wappert de burgemeesterssjerp nog altijd rond zijn nek. Na graaf Lippens in Knokke is Dereeper de oudste en langst zittende burgervader van West-Vlaanderen. Met het uitzwaaien van het boegbeeld sluit Oudenburg een groot politiek hoofdstuk af.