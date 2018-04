Burgemeester: "Dader geïdentificeerd die VRT-ploeg in Anderlecht bekogelde"

29 april 2018

De dader die maandag in Anderlecht een tv-ploeg van VRT bekogelde, is geïdentificeerd en doorverwezen naar het parket. Dat heeft burgemeester van Anderlecht Eric Tomas (PS) zondag gezegd in een uitzending van RTL-TVi. Het Brusselse parket bevestigt dat er vrijdag een verdachte gearresteerd werd. "Het gaat om een minderjarige, die voorgeleid werd bij de jeugdrechter", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Over de beslissing van de jeugdrechter wordt niet gecommuniceerd."